Власти Колымы намерены создать корпорацию развития региона. Она займется привлечением инвесторов и продвижением проектов. Глава региона Сергей Носов обсудил вопросы создания структуры во время визита вице-премьера правительства России Юрия Трутнева.

Власти Колымы намерены создать корпорацию развития региона. Она займется привлечением инвесторов и продвижением проектов. Глава региона Сергей Носов обсудил вопросы создания структуры во время визита вице-премьера правительства России Юрия Трутнева.Как сообщает "Вести Магадан", на первом этапе на создание корпорации направят 150 миллионов рублей из средств Особой экономической зоны Магаданской области. Губернатор Магаданской области считает, что регион остался единственным с "невнятной" инвестиционной политикой. Однако, подчеркнул Сергей Носов, политика поддержки, преференций для промышленников начала работать и это видно наглядно. Теперь необходимо сделать следующий шаг к реализации возможностей, которые даёт экономика предприятий. "Только совместная программа по закреплению людей, их численности даст результаты", — считает глава региона.