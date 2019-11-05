Предварительная причина смерти трёх человек – отравление угарным газом из-за неисправности газового оборудования

Прокуратура по Владимирской области займётся проверкой происшествия с найденными в квартире в Оргтруде телами трёх людей, задохнувшихся угарным газом. В ведомстве собираются проверить соблюдение законности при техническом обслуживании газового оборудования в этом здании.Напомним, в квартире в микрорайоне Оргтруд, в городе Владимире, 4 ноября, обнаружили тела трёх человек. По информации СледКома РФ по Владимирской области, пенсионерка и её сын с сожительницей несколько дней назад отравились угарными газом.Трагедия случилась ещё 31 октября. Родственник погибших рассказал, что, когда они перестали выходить на связь, он решил доехать до их дома. Выломав дверь, он увидел, что они мертвы, а газовая колонка включена уже 4 дня.Предварительная причина смерти трёх человек – отравление угарным газом из-за неисправности газового оборудования. В ближайшее время прокуратура собирается выяснить, почему оборудование было неисправно, виновным будет предъявлено обвинение.