Напомним, трагическая история произошла в микрорайоне Оргтруд города Владимира. Три человека были найдены мертвыми.
Напомним, трагическая история произошла в микрорайоне Оргтруд города Владимира. По информации Следственного комитета причиной гибели людей стала неисправность установленной в квартире газовой водонагревательной колонки
города Владимира организована проверка соблюдения законности при эксплуатации и техническом обслуживании внутриквартирного газового оборудования в указанном жилом помещении.
Предварительная причина смерти – отравление угарным газом ввиду неисправности внутриквартирного газового оборудования.