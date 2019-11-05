Напомним, трагическая история произошла в микрорайоне Оргтруд города Владимира. Три человека были найдены мертвыми.

Напомним, трагическая история произошла в микрорайоне Оргтруд города Владимира. По информации Следственного комитета причиной гибели людей стала неисправность установленной в квартире газовой водонагревательной колонкигорода Владимира организована проверка соблюдения законности при эксплуатации и техническом обслуживании внутриквартирного газового оборудования в указанном жилом помещении.Предварительная причина смерти – отравление угарным газом ввиду неисправности внутриквартирного газового оборудования.