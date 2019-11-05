В некоторых странах русскому языку объявлена настоящая война, русскоязычное пространство в мире всеми силами пытаются сократить, считает президент РФ Владимир Путин.

В некоторых странах русскому языку объявлена настоящая война, русскоязычное пространство в мире всеми силами пытаются сократить, считает президент РФ Владимир Путин."Войну русскому языку объявляют не только пещерные русофобы, это не секрет, разного рода маргиналы активно и агрессивно работают, агрессивные националисты", — заявил глава государства, выступая на заседании Совета по русскому языку. Прямую трансляцию мероприятия вел телеканал "Россия 24".Он с сожалением констатировал, что в отдельных государствах подобные действия даже становятся вполне официальной государственной политикой."Мы сталкиваемся с попытками искусственно — я хочу это подчеркнуть, именно искусственно, грубо, подчас бесцеремонно сократить пространство русского языка в мире, вытеснить его на периферию", — указал Владимир Путин.В связи с этим президент напомнил, что именно на России лежит огромная ответственность за сбережение, развитие и распространение русского языка.