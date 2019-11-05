Президент России Владимир Путин выступил с речью на заседании Совета по русскому языку. Российский лидер рассказал о войне, которую в некоторых странах объявили русскому языку пещерные русофобы.

Президент России Владимир Путин выступил с речью на заседании Совета по русскому языку. Российский лидер рассказал о войне, которую в некоторых странах объявили русскому языку пещерные русофобы.Как заметил Владимир Путин, в мире наблюдается опасная тенденция, когда некие злонамеренные силы, в которые входят пещерные русофобы, маргиналы и радикально настроенные националисты в других странах пытаются искусственно сократить пространство русского языка и фактически объявляют ему войну. Для некоторых государств подобные шаги становятся и вовсе официальной политикой.Действия, направленные против русского языка, прямо нарушают неотъемлемые права человека, в которые входят права на родную речь, на культуру и историческую память. Россия должна дать свой ответ на этот вызов. "На нас, на нашей стране лежит громадная ответственность за сбережение, развитие и распространение русского языка, русской литературы", – цитирует "" Владимира Путина.В рамках работы по поддержке русского языка президент России предложил усовершенствовать языковую политику, а также создать единый комплекс словарей. Кроме того, российский лидер высказался резко против тенденции по вульгарному упрощению орфографии и пунктуации языка.Материал дополняется.