Экс-солистка группы Блестящие и ведущая шоу Дом-2 отправилась на отдых в Дубай. 41-летняя Ольга Орлова публикует пикантные снимки с пляжа.

Экс-солистка группы "Блестящие" и ведущая шоу "Дом-2"отправилась на отдых в Дубай. 41-летняя Ольга Орлова публикует пикантные снимкис пляжа.Звезда реалити-шоу остановилась в одной из самых роскошных гостиницна побережье – Burj Al Arab Jumeirah. Весьдень Ольга купается и загорает, а вечером посещает изысканные рестораны.В личном "Инстаграм" Ольга Орлова уже опубликовала несколькофотографий в купальнике. Кадры, по мнению подписчиков, получились довольноэротичными.На одном из фото ведущая шоу "Дом-2" позирует на бортуроскошной яхты. Знаменитость облачена в черное бикини. В руках Ольга держит саксофон.Вскоре Орлова опубликовала второе фото, которое получилосьеще более пикантным. Она стоит в морской воде и придерживает волосы руками.Крохотный купальник открывает взору любопытных глаз подтянутое тело знаменитости.4 Ноя 2019 в 4:07 PST5 Ноя 2019 в 12:46 PSTПодписчики от фотографий были в восторге. "Ааааа.Хочу тебя!" – написала в комментариях актриса Эвелина Бледанс."Как можно так выглядеть суперски? Как? Оля, вы огонь!" —поинтересовалась у ведущей "Дома-2" фанатка. "Пью кровь юных девственников", – шутливоответила . После звезда рассказала, что весит сейчас 47 килограммов,при этом в еде себя сильно не ограничивает.