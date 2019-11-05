Экс-солистка группы Блестящие и ведущая шоу Дом-2
отправилась на отдых в Дубай. 41-летняя Ольга Орлова публикует пикантные снимки
с пляжа.
Экс-солистка группы "Блестящие" и ведущая шоу "Дом-2"
отправилась на отдых в Дубай. 41-летняя Ольга Орлова публикует пикантные снимки
с пляжа.
Звезда реалити-шоу остановилась в одной из самых роскошных гостиниц
на побережье – Burj Al Arab Jumeirah. Весь
день Ольга купается и загорает, а вечером посещает изысканные рестораны.
В личном "Инстаграм" Ольга Орлова уже опубликовала несколько
фотографий в купальнике. Кадры, по мнению подписчиков, получились довольно
эротичными.
На одном из фото ведущая шоу "Дом-2" позирует на борту
роскошной яхты. Знаменитость облачена в черное бикини. В руках Ольга держит саксофон.
Вскоре Орлова опубликовала второе фото, которое получилось
еще более пикантным. Она стоит в морской воде и придерживает волосы руками.
Крохотный купальник открывает взору любопытных глаз подтянутое тело знаменитости.
4 Ноя 2019 в 4:07 PST
5 Ноя 2019 в 12:46 PST
Подписчики от фотографий были в восторге. "Ааааа.
Хочу тебя!" – написала в комментариях актриса Эвелина Бледанс.
"Как можно так выглядеть суперски? Как? Оля, вы огонь!" —
поинтересовалась у ведущей "Дома-2" фанатка. "Пью кровь юных девственников", – шутливо
ответила . После звезда рассказала, что весит сейчас 47 килограммов,
при этом в еде себя сильно не ограничивает.