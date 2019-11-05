Регион занял 14 место из 85 по уровню безработицы

Регион занял 14 место из 85 по уровню безработицы.Многие жители области жалуются, что найти нормальную работу, где гарантирована «белая» зарплата, полный соцпакет и хорошие условия труда - крайне трудно.«Из-за солидных отчислений в Пенсионный фонд лично я предпочитаю работать по серой схеме - цены на продукты, одежду и услуги растут, а зарплаты повышают только госработникам. Да и стоит работодателю поднять оклад при официальном оформлении, вырастут и отчисления. Замкнутый круг. А жить-то нужно сейчас», - рассказала жительница Владимира Наталья Никифорова.Те, кто всё ещё не отчаялся найти официальную работу, встают на биржу труда, чтобы в процессе поиска получать хотя бы пособие по безработице.Условия - в столицеНа днях РИА Новости опубликовало рейтинг регионов по уровню безработицы. И наша область попала в ТОП-20 самых благополучных, заняв 14 место из 85. Выходит, мы - в лидерах по количеству работающего населения. Рейтинг составили по количеству безработных, тенденции к увеличению числа трудящихся или их сокращению, числу безработных на открытые вакансии и продолжительности поиска новой работы.Уровень безработицы в области в июне-августе этого года составил 3,6%. Лидером рейтинга стала Москва - безработными в столице числятся всего 1,3% жителей. Тут ситуация понятна - на заработки в златоглавую не стремится, пожалуй, только ленивый. Уровень заработных плат там с другими городами несоизмерим, как и число вакансий. Работы там больше, чем желающих - на 100 вакансий всего 79 соискателей.Аутсайдером рейтинга стала республика Ингушетия, где больше 26% жителей официально числятся безработными. Там на 100 вакансий - больше 31 тысячи человек.Что касается наших географических соседей, то выше в рейтинге находится только Московская область, где безработными числятся 2,8% населения. Подмосковье - на четвертой строчке рейтинга. Наравне с Владимирской областью и следующую, 15 строчку рейтинга, занимает Рязанская область. В других регионах-соседях с безработицей ситуация чуть хуже: Ивановская область - 3,9%, Нижегородская область - 4%, Ярославская область - 4,3%.Стало лучшеПо сравнению с таким же периодом 2018 года, безработица в области уменьшилась на 1%. Другие географические соседи могут похвастаться улучшением ситуации на десятые доли процента.Что касается продолжительности поиска новой работы, то во Владимирской области соискателю нужно в среднем 7,2 месяца. Быстрее всего в стране работу может найти житель Ямало-Ненецкого автономного округа - всего за 2,5 месяца, а вот в Карачаево-Черкесии её придется ждать 1 год и 3 месяца. Что интересно, несмотря на лидерство Москвы в рейтинге, поиск работы в столице тоже потребует немало времени - почти 7 месяцев.Что у соседей по карте? В Нижегородской области найти работу можно за 4,5 месяца, в Рязанской области на это потребуется на месяц больше, в Подмосковье - 6,2 месяца, в Ярославской области - 7 месяцев. Дольше всего придётся ждать в Ивановской области - на поиск работы у жителя уходит почти 10 месяцев.По официальным данным, в регионе с работой не всё так плохо, как многие думают. Однако тут стоит вспомнить про тех, кто не спешит оформляться официально. С учётом этих цифр рейтинг сложился бы иначе.