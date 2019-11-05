Участники телестройки уже несколько дней обсуждают Ольгу Рапунцель. Жители шоу Дом-2 уверены, что девушка ждет второго ребенка.

Участники телестройки уже несколько дней обсуждают ОльгуРапунцель. Жители шоу "Дом-2" уверены, что девушка ждет второго ребенка.Внимательные участники и поклонники реалити-шоу заметили,что у Ольги подрастает животик. Более того, на лице героини шоу "Дом-2"появилась свойственная некоторым беременным отечность. Многие пришли к выводу,что Ольга Рапунцель и ее муж Дмитрий Дмитренко скрывают скорое пополнение.Жительница телестройки Марина Африкантова, решила не слушатьсплетни и лично выведать правду у подруги. Участница шоу "Дом-2" заглянула вкомнату к Ольге Рапунцель."Мы не сговаривались, но мы все почему-то заметили твойживотик. А потом мы вспомнили, что Димка в последний месяц говорит: "Как мы сОлечкой хотим второго", – ходила вокруг да около Марина.Ольга сразу поняла, что именно пытается разузнать подруга.Рапунцель заявила, что действительно сильно поправилась за последнее время, ноо втором ребенке пока речи не идет.Между тем муж Марины Африкантовой, Роман Капаклы, в то, чтозвезда разъелась не верит. Мужчина обратил внимание на то, что уОльги Рапунцель вырос исключительно живот, это ему показалось подозрительным."Жрать меньше надо..... 😂😂😂 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Да беременна, слышала как Дима говорил, проодежду, то чтобы на животик не давил. Без камер", "Заметили как она за живот держитсяв начале видео , блин походу правда беременна ....." – рассуждают поклонники