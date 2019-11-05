Участники телестройки уже несколько дней обсуждают Ольгу
Рапунцель. Жители шоу Дом-2 уверены, что девушка ждет второго ребенка.
Участники телестройки уже несколько дней обсуждают Ольгу
Рапунцель. Жители шоу "Дом-2" уверены, что девушка ждет второго ребенка.
Внимательные участники и поклонники реалити-шоу заметили,
что у Ольги подрастает животик. Более того, на лице героини шоу "Дом-2"
появилась свойственная некоторым беременным отечность. Многие пришли к выводу,
что Ольга Рапунцель и ее муж Дмитрий Дмитренко скрывают скорое пополнение.
Жительница телестройки Марина Африкантова, решила не слушать
сплетни и лично выведать правду у подруги. Участница шоу "Дом-2" заглянула в
комнату к Ольге Рапунцель.
"Мы не сговаривались, но мы все почему-то заметили твой
животик. А потом мы вспомнили, что Димка в последний месяц говорит: "Как мы с
Олечкой хотим второго", – ходила вокруг да около Марина.
Ольга сразу поняла, что именно пытается разузнать подруга.
Рапунцель заявила, что действительно сильно поправилась за последнее время, но
о втором ребенке пока речи не идет.
Между тем муж Марины Африкантовой, Роман Капаклы, в то, что
звезда разъелась не верит. Мужчина обратил внимание на то, что у
Ольги Рапунцель вырос исключительно живот, это ему показалось подозрительным.
"Жрать меньше надо..... 😂😂😂 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Да беременна, слышала как Дима говорил, про
одежду, то чтобы на животик не давил. Без камер", "Заметили как она за живот держится
в начале видео , блин походу правда беременна ....." – рассуждают поклонники
.