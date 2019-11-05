Российский нападающий Нью-Йорк Рейнджерс Артемий Панарин отметился заброшенной шайбу в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с Оттавой.

Российский нападающий "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин отметился заброшенной шайбу в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с "Оттавой".Артемий сделал счет в игре 2:5 на 18-й минуте второго периода, ему ассистировали Каапо Какко и Тони Деанджело. Для россиянина эта шайба стала шестой в сезоне, он прервал безголевую серию из трех игр. Теперь на счету 28-летнего форварда 332 очка (122+210) в 334 играх лиги.