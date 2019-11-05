Диоксид серы, очень много сахара и превышение нормы содержания кальция обнаружили специалисты в покупных яблочных соках и повидле.

Диоксид серы, очень много сахара и превышение нормы содержания кальция обнаружили специалисты в покупных яблочных соках и повидле.Для исследования были выбраны осветленный яблочный сок "Добрый" и "Сады Придонья", а также яблочное повидло "Главпродукт" и "Махеев". Ранее именно эти марки продуктов выбрали жители России в рамках проекта "Выбери с Роспотребнадзором".По данным, в повидле марки "Махеев" содержится диоксид серы. В соке "Добрый" железа оказалось в 3 раза меньше нормы, а фосфора – в 2 раза. Было также выявлено, что уровень кальция в соке зашкаливает: его аж на 200% больше необходимого. Такие же показатели были обнаружены и в соке "Сады Придонья". Недостаток фосфора был зафиксирован также в обеих марках повидла, а вот железа, кальция и натрия наоборот -слишком много.Научный сотрудник ФИЦ питания и биотехнологии Алла Погожева посоветовала пить именно свежеприготовленные яблочные соки. По ее словам, это позволит избежать повышенного потребления сахара, который есть в магазинных соках.