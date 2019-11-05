В Строгине жители Таллинской улицы уже много месяцев добиваются закрытия аптеки, где в нарушение закона торгуют сильнодействующими препаратами. Таблетки здесь отпускают без рецепта и упаковки, поэтому торговая точка стала популярна у наркозависимых. Настолько, что даже штрафы в сотни тысяч рублей не останавливают продавцов.

В Строгине жители Таллинской улицы уже много месяцев добиваются закрытия аптеки, где в нарушение закона торгуют сильнодействующими препаратами. Таблетки здесь отпускают без рецепта и упаковки, поэтому торговая точка стала популярна у наркозависимых. Настолько, что даже штрафы в сотни тысяч рублей не останавливают продавцов.В эту аптеку на западе Москвы сотрудники Росздравнадзора и полицейские пришли не случайно: здесь без рецепта продают сильнодействующие препараты. Как обычно в таких случаях, продавец ничего пояснить не может. Девушка якобы устроилась на работу два дня назад.- На подработку вышла.- Первый день?- И позавчера работала.Постоянные клиенты таких аптек приходят сюда за прегабалином или "Лирикой" — это противоэпилептическое средство. С его помощью наркозависимые избавляются от ломки. Продавцы вскрывают упаковку и продают препарат по несколько таблеток, что тоже делать запрещено. Любые лекарства, которые продают без упаковки, считаются контрафактом.- Прегабалин 300 миллиграммов. Блистеры разрезаны, определить серию не представляется возможным.Постоянных покупателей не смущает даже обыск в аптеке.- Сколько вам надо прегабалина?- А вы работаете?- Я — да!"Часть препаратов, подлежащих обязательному предметно-количественному учету, а это препараты, которые наркозависимые лица часто используют не по назначению, лежала прямо у кассы и отпускалась всем желающим без рецепта. Были найдены препараты с истекшим сроком годности и контрафактные лекарственные средства", — говорит помощник руководителя территориального органа Росздравнадзора по городу Москве и Московской области Елена Баландина.Эта аптека — настоящая головная боль для жителей окрестных домов. Купленные препараты начинают употреблять, что называется, не отходя от кассы. Вся округа просто усеяна шприцами и пустыми пузырьками. И это — в считаных метрах от школы.- Часто вижу, какие-то капли покупают по ночам. Я как-то в очереди стояла, видела этих людей, и такие люди странные вокруг ходят.- Видно, что под чем-то они, вот тут тусуются.- Здесь школа, ходят школьники все, а уже темно — страшно, конечно!На лекарства, которые продавались без рецепта, наложен арест, шкафы опломбированы, но аптека может работать дальше. Возвращаемся сюда через несколько дней под видом покупателей.- "Лирика" есть?- Да.- Сколько стоит?- Целый — полторы. Половинка — 750.- Рецепт не нужен?- Да нет.Буквально через минуту продавца словно подменили.- Полторы тысячи, говорите, "Лирика" стоит?- Нет.- Но вы же мне это сказали?- Нет, я вам не говорила.- А половина — 750?- Не говорила я вам!Увидев телекамеру, девушка отказывается продолжать разговор. После нашего повторного визита в эту аптеку она сразу же закрылась. Девушка-фармацевт обещала, что приедет директор аптеки, но пока к нам так никто и не приехал.Владельцу предстоит заплатить штраф до 200 тысяч рублей. Но, как говорят специалисты, это ничто по сравнению с суточным оборотом таких аптек. Результаты проверки будут направлены в суд, который, скорее всего, закроет торговую точку минимум на 90 суток.