Сегодня во Владимир на предпремьерный показ российского фильма Девятая приедет актер Дмитрий Лысенков, сыгравший в нем одну из главных ролей.

Сегодня во Владимир на предпремьерный показ российского фильма "Девятая" приедет актер Дмитрий Лысенков, сыгравший в нем одну из главных ролей. Он проведет пресс-конференцию и расскажет о новом фильме. Его действие происходит в Санкт-Петербурге девятнадцатого века , охваченном увлечением оккультизмом и эзотерикой. Молодой полицейский с помощником пытаются раскрыть серию загадочных ритуальных убийств.