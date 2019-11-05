Телеведущая Лера Кудрявцева и ее супруг хоккеист Игорь
Макаров публикуют в соцсетях фотографии с отпуска. Анна Семенович, которая была
вынуждена работать даже в выходные, не могла пройти мимо ярких снимков.
Телеведущая Лера Кудрявцева и ее супруг хоккеист Игорь
Макаров публикуют в соцсетях фотографии с отпуска. Анна Семенович, которая была
вынуждена работать даже в выходные, не могла пройти мимо ярких снимков.
Несмотря на плотный рабочий график, 48-летняя Лера Кудрявцева
и ее супруг 32-летний Игорь Макаров сейчас в Италии. В личном "Инстаграм"
телеведущая публикует свежие кадры, сделанные в Риме. Судя по всему, чета сейчас
отлично проводит время.
"Город, куда хочется приезжать постоянно и любоваться
архитектурой, искусством, красотой", – написала под каруселью из фотографий
Лера Кудрявцева.
Одной из первых на публикацию теледивы отреагировала певица
Анна Семенович. Знаменитость по-доброму позавидовала звездной паре.
"Какие красивые и счастливые!! Дорогая, счастья вам
огромного и любви", – написала артистка.
Отметим, сама Семенович в минувшие выходные была вынуждена
работать. Анна участвовала в записи программы популярного музыкального канала.
4 Ноя 2019 в 11:11 PST
В перерыве между съемками даже записала видео
для поклонников, где призвала их наслаждаться выходными. "На работу, как на
праздник. С праздником дорогие, кайфуйте от жизни и не грустите. Осень не повод
для тоски, а повод выпить бокальчик винчика в теплой компании", – подписала пост вокалистка.
4 Ноя 2019 в 6:37 PST
Напомним, не так давно призналась, что не
стремится выйти замуж. Сейчас артистка сосредоточена на карьере. Между тем певица
надеется, что ей удастся встретить достойного мужчину, с которым она смогла бы
прожить всю жизнь.