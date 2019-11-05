Телеведущая Лера Кудрявцева и ее супруг хоккеист Игорь Макаров публикуют в соцсетях фотографии с отпуска. Анна Семенович, которая была вынуждена работать даже в выходные, не могла пройти мимо ярких снимков.

Телеведущая Лера Кудрявцева и ее супруг хоккеист ИгорьМакаров публикуют в соцсетях фотографии с отпуска. Анна Семенович, которая былавынуждена работать даже в выходные, не могла пройти мимо ярких снимков.Несмотря на плотный рабочий график, 48-летняя Лера Кудрявцеваи ее супруг 32-летний Игорь Макаров сейчас в Италии. В личном "Инстаграм"телеведущая публикует свежие кадры, сделанные в Риме. Судя по всему, чета сейчасотлично проводит время."Город, куда хочется приезжать постоянно и любоватьсяархитектурой, искусством, красотой", – написала под каруселью из фотографийЛера Кудрявцева.Одной из первых на публикацию теледивы отреагировала певицаАнна Семенович. Знаменитость по-доброму позавидовала звездной паре."Какие красивые и счастливые!! Дорогая, счастья вамогромного и любви", – написала артистка.Отметим, сама Семенович в минувшие выходные была вынужденаработать. Анна участвовала в записи программы популярного музыкального канала.4 Ноя 2019 в 11:11 PSTВ перерыве между съемками даже записала видеодля поклонников, где призвала их наслаждаться выходными. "На работу, как напраздник. С праздником дорогие, кайфуйте от жизни и не грустите. Осень не поводдля тоски, а повод выпить бокальчик винчика в теплой компании", – подписала пост вокалистка.4 Ноя 2019 в 6:37 PSTНапомним, не так давно призналась, что нестремится выйти замуж. Сейчас артистка сосредоточена на карьере. Между тем певицанадеется, что ей удастся встретить достойного мужчину, с которым она смогла быпрожить всю жизнь.