Звездный состав, задействованный в фильме про супергероев, в полном составе решил не рисковать своими жизнями из-за страшной находки на площадке. Всех участников съемок эвакуировали.

Звездный состав, задействованный в фильме про супергероев, в полном составе решил не рисковать своими жизнями из-за страшной находки на площадке. Всех участников съемок эвакуировали.Анджелине Джоли и Ричарду Мэддену (который Робба Старка в "Игре Престолов") не повезло оказаться на съемочной площадке в момент обнаружения бомбы времен Второй мировой войны. К счастью, никто из них не пострадал.По сообщению Daily Mail, съемки проходили на втором по величине острове Канарского архипелага -Фуэртевентура. Источник издания сообщил, что бомба могла взорваться в любой момент.Инсайдер также отметил, что эксперты довольно быстро справились с проблемой, и теперь никакого риска для звезд первой величины нет."Вечные" – американский фильм режиссера Хлои Чжао, представляющий собой экранизацию комиксов Marvel. Анджелина Джоли сыграет в нем роль Тены, которая является героиней третьего поколения Вечных. Кстати, к этому же поколению принадлежал и главный злодей вселенной "Мстителей" – Танос. Премьера назначена на 4 ноября 2020 года.Публикация от (@dniru) 20 Ноя 2018 в 1:23 PSTС новостью о том, что она примет участие в съемках фильма о супергероях, Анджелина Джоли выступила на фестивале Comic-Con в Сан-Диего летом 2019 года.