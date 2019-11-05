Серый волк из Монголии за год проделал путь в 7247 км. Это мировой рекорд для животного, передает со ссылкой на Nature и исследование биолога из Аляски Кайла Джоли. Ученый работает совместно с ..

Серый волк из Монголии за год проделал путь в 7247 км. Это мировой рекорд для животного, передает со ссылкой на Nature и исследование биолога из Аляски Кайла Джоли.Ученый работает совместно с международной группой исследователей передвижения млекопитающих. Примечательно, что специалисты предполагали, что рекордсменом станет северный олень, однако их ожидания не оправдались. Ранее The Guardian сообщала, что самка песца в рамках эксперимента норвежских учёных преодолела расстояние более 3,5 тыс. км, добравшись из Норвегии в Канаду за 76 дней.