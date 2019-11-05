В новосибирской школе второклассницу выгнали с чаепития из-за того, что ее мать не сдала деньги на классные нужды. Женщина отказалась это делать, так как ей не предоставили чеки.

В новосибирской школе №183 произошел громкий скандал: второклассницу выгнали с чаепития, так как ее мать не сдала деньги.По словам женщины, родительский комитет требовал от нее сдать деньги на классные нужды. Тогда она попросила предоставить ей информацию, куда именно пойдут деньги, и чеки. Однако представители родкома отказались это сделать, сказав, что им негде хранить чеки. Более того они пообещали проблемы для женщины и ее дочери, сообщает сайт "ГТРК Новосибирск".Когда девочка пришла на осенний праздник и чаепитие, одна из мам из родительского комитета взяла ее за руку и сказала: "Ты за общим столом сидеть и ничего кушать не будешь, иди садись там, где твои кексы, там и кушай".Девочка в слезах убежала в туалет. По словам матери, после такого унижения ребенка пришлось вести на прием к психологу.