Следователи решили выяснить все обстоятельства, при которых за штурвалом пассажирского самолета Ан-24, летевшего из Якутска в Саккырыыр, оказалась женщина, не имевшая допуска к управлению воздушным судном и осуществлению пассажирских перевозок.

Следственный комитет начал доследственную проверку по факту возможного нарушения, совершенного пилотом авиакомпании "ИрАэро", посадившего за штурвал постороннее лицо, об в вторник, 5 ноября, сообщила пресс-служба Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте.По версии правоохранителей, 31 августа текущего года член экипажа самолета Ан-24, летевшего по маршруту Якутск – Саккырыыр, допустил в пилотское кресло 33-летнюю женщину.Один из присутствовавших в пилотской кабине, снял происходящее на видео, после чего кадры попали в Сеть.В ведомстве подчеркнули, что дама не имела допуска к управлению и осуществлению пассажирских перевозок.В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, по результатам изучения которых будет принято процессуальное решение.