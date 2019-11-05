Трагически завершилась для жителя Ставрополя попытка выйти на футбольное поле во время матча - он повздорил с другим болельщиком и пропустил мощнейший удар по голове, а на следующий день скончался в больнице. Камера наблюдения зафиксировала стычку между мужчинами.

Трагически завершилась для жителя Ставрополя попытка выйти на футбольное поле во время матча — он повздорил с другим болельщиком и пропустил мощнейший удар по голове, а на следующий день скончался в больнице, сообщили в региональном управлении СКР. Камера наблюдения зафиксировала стычку между мужчинами.Конфликт произошел вечером 2 ноября на территории спортшколы. На кадрах видно, что мужчины долго выясняли отношения — противник погибшего настаивал на том, что посторонние люди не должны появляться на поле во время игры. К консенсусу им прийти не удалось, в ход пошли кулаки. Драка была короткой, но ударной по последствиям — желавший наблюдать за игроками в непосредственной близости болельщик рухнул на землю, ударился головой и потерял сознание. В себя он так и не пришел — на следующий день врачи констатировали его смерть.Подозреваемого — 42-летнего местного жителя — уже задержали, в ближайшее время суд изберет ему меру пресечения. Мужчине грозит до 15 лет в колонии.