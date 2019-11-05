В этом фильме Собчак играет любительницу современного искусства Мирославу Муравей, которая разводится с мужем. Во время распродажи своего имущества на аукционе она встречает предыдущего супруга, который 8 лет просидел в тюрьме, и тут же целует его.

В этом фильме Собчак играет любительницу современного искусства Мирославу Муравей, которая разводится с мужем. Во время распродажи своего имущества на аукционе она встречает предыдущего супруга, который 8 лет просидел в тюрьме, и тут же целует его.На большие экраны фильм "Номер один", который снимает видеосервис MEGOGO, выйдет 19 марта 2020 года. Как стало известно, сцена поцелуя Ксении Собчак и Филиппа Янковского, сыгравшего бывшего арестанта, снималась целый съемочный день, но ни один из участников не возражал.Сама телеведущая в своем интервью для Hello! призналась, что осталась в полнейшем восторге от поцелуя с коллегой по съемкам и о том, что ей будет чем поделиться с внуками. Собчак также спросили о реакции ее мужа – театрального режиссера Констатина Богомолова – на участие в такой кинокартине и ее экранном романе с красавчиком-Янковским."Когда увидит фильм, наверное, убьет меня или разведется. Вы же знаете, что у Константина Юрьевича есть своя концепция, и все, что выходит за ее рамки, он не очень хорошо принимает. Богомолов требует ­сухого и лаконичного существования в кадре, поэтому все, что здесь происходит, ему не понравится", – призналась телеведущая.17 Дек 2018 в 12:10 PSTОднако, она тут же добавила, что муж ее, конечно же, поддерживает и понимает. Сама Ксения относится ко всему иронично и как к эксперименту над самой собой. На премьеру начинающая киноактриса обещала прийти вместе с супругом.Кроме того, Собчак также высказалась по поводу своей популярности и внимания СМИ к своей персоне. По ее словам, она не против повышенного интереса к себе, ведь изначально именно к этому и стремилась."Мне комфортно. Нравится внимание. И я этого не стесняюсь. Я сама выбрала этот путь. Зачем жить жизнью, которая тебе не нравится? Это же идиотизм. Не понимаю звезд, которые говорят, что не любят внимание и нужно скрываться от всех в лесу. Мне кажется, что это странное лицемерие и кокетство. Любой человек публичной профессии стремится к успеху. Думаю, моя открытая позиция гораздо честнее, чем "Я не даю интервью". Ну правда? Ты же шел к этому всю жизнь, а теперь что-то не рассказываешь?" – поделилась Ксения.