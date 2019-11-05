Прокуратура Фрунзенского района утвердила обвинительное заключение в отношении жителя Санкт-Петербурга, который украл деньги при помощи карты клиента кредитного учреждения. Уголовное ..

Прокуратура Фрунзенского района утвердила обвинительное заключение в отношении жителя Санкт-Петербурга, который украл деньги при помощи карты клиента кредитного учреждения. Уголовное дело рассмотрит Фрунзенский районный суд.Согласно данным издания , в декабре 2018 года работник банка изготовил локальную карту на имя одного из клиентов. Он снял в банкомате 20 тысяч рублей и потратил их на погашение задолженности по ипотечному договору.