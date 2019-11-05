Злоумышленник попросил пенсионера снять денежные средства со своего счета, чтобы не перепутать с теми, которые якобы должны были вернуться ему...

«Оперативники уголовного розыска ОМВД России по району Соколиная гора задержали 41-летнего приезжего, подозреваемого в мошенничестве», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Юрий Титов.С полицию с заявлением обратился 84-летний житель Москвы. Он рассказал, что на Шипиловской улице к нему подошел неизвестный и попросил о помощи в получении денежных средств. Мужчина пояснил, что приехал из другого региона и не может оформить в банке карточку. Узнав, что у пенсионера на счете хранится крупная сумма денежных средств, он попросил их снять, чтобы не перепутать с теми, которые якобы должны были вернуться ему на счет. Ущерб составил около 700 тысяч рублей. Позже мужчина понял, что его обманули, и обратился в полицию.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого на Марксистской улице.Следствием ОМВД России по району Соколиная гора возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ «Мошенничество». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.В настоящее время сотрудниками полиции проводятся дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на выявление дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанного.Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73