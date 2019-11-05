По словам заявительницы, она садилась в автомобиль, когда к ней подбежал неизвестный и попытался отобрать сумку стоимостью 55 тысяч рублей, в которой находились документы, денежные средства и личные вещи...

Оперативники Отдела уголовного розыска УВД по ЮВАО и ОМВД России по Рязанскому району совместно с сотрудниками патрульно-постовой службы полиции задержали 32-летнего приезжего, подозреваемого в попытке грабежа.В территориальный отдел полиции обратилась 37-летняя женщина. Она рассказала, что садилась в свой автомобиль, когда к ней подбежал неизвестный и попытался отобрать сумку стоимостью 55 тысяч рублей, в которой находились документы, денежные средства и личные вещи. Однако женщина оказала ему сопротивление, и неизвестный скрылся с места происшествия.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого в центре столицы. При личном досмотре у мужчины были найдены и изъяты предметы, похожие на ножи, а также предмет, схожий с пистолетом. Согласно проведенному исследованию изъятый предмет является травматическим пистолетом, на хранение которого подозреваемый имеет разрешение.По данному факту следствием ОМВД России по Рязанскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьями 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и 161 УК РФ «Грабеж». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.В настоящее время сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление причастности задержанного к другим противоправным деяниям.Пресс-служба УВД по ЮВАО(495) 709-18-18