В областной администрации сегодня состоится торжественное открытие осенней сессии областного образовательного проекта «Школа юного законотворца» Законодательного собрания

В областной администрации сегодня состоится торжественное открытие осенней сессии областного образовательного проекта «Школа юного законотворца» Законодательного собрания. В его рамках старшеклассники из школ тридцать третьего региона учатся основам парламентской деятельности, а по завершению курса разрабатыват собственную законотворческую инициативу.