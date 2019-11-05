Москву ждет аномально теплая погода. В разгар дня столбик термометра может добраться до отметки в 14 градусов. Это станет абсолютным рекордом за всю историю наблюдений. Почти 100 лет назад погода в столице и области радовала куда меньшим теплом. Тогда температура едва превысила отметку в 10 градусов.

Москву ждет аномально теплая погода. В разгар дня столбик термометра может добраться до отметки в 14 градусов. Это станет абсолютным рекордом за всю историю наблюдений. Почти 100 лет назад погода в столице и области радовала куда меньшим теплом. Тогда температура едва превысила отметку в 10 градусов.На фоне необычного для начала ноября тепла столицу накроют облака и временами будет идти небольшой дождь, который в среду и четверг может усилиться.На пике температура продержится недолго. Уже начиная с середины недели тепло уйдет и столбик термометра опустится к своим нормальным ноябрьским отметкам. Однако заморозков ждать не приходится. Температура по-прежнему будет оставаться в плюсовой зоне.Максимальные значения для 5 ноября фиксировались в 1922 году и, как ни странно, 6 лет назад. Но тогда максимум составил 10,3 градуса.