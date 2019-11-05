Главный тренер московского Спартака Доменико Тедеско заявил, что стартовые победы команды в чемпионате России не означают решение всех проблем. Немецкий специалист подчеркнул – для этого необходимо немало времени.

Главный тренер московского "Спартака" Доменико Тедеско заявил, что стартовые победы команды в чемпионате России не означают решение всех проблем. Немецкий специалист подчеркнул – для этого необходимо немало времени."Мы не можем научить команду играть за одну неделю, для этого нужно больше времени, — цитирует Тедеско Спорт24.Ru. – акже, как и решить проблемы за неделю. Невозможно тренироваться в полной мере из-за перерыва в чемпионате и, конечно, не можем решить проблемы, которые мы видим, прежде всего, в первых таймах. Мы будем решать их шаг за шагом".Напомним, что накануне "Спартак" потерпел первое поражение под руководством Тедеско. Это произошло в матче 15-го тура российской премьер-лиги против тульского "Арсенала" (0:1). После 15 матчей РПЛ красно-белые занимают девятое место, набрав 18 очков.