Противостояние Пирса Моргана (не путать с Броснаном) и Меган Маркл набирает обороты. Телеведущий не смог удержаться от язвительных шуток в сторону герцогини после того, как обошел ее в списке самых популярных жителей Лондона. Кстати, обошел он Меган всего на одно место.

Противостояние Пирса Моргана (не путать с Броснаном) и Меган Маркл набирает обороты. Телеведущий не смог удержаться от язвительных шуток в сторону герцогини после того, как обошел ее в списке самых популярных жителей Лондона.Кстати, обошел он Меган всего на одно место.Война между телеведущим и герцогиней началась еще в 2016 году, когда звезда сериала "Форс-мажоры" обещала появиться в его программе, но не выполнила обещание, так как начала встречаться с принцем Гарри. С тех пор Морган не сдерживает себя в отношении критики Маркл и часто называет ее лицемерной."Что хорошо? А то, что я оказался на 21 месте, тогда как Меган Маркл на 22. Неловко вышло, правда?" – заявил Морган на своем шоу.Согласно данным издания Express, телеведущий также назвал знатной лицемеркой из-за того, что для перелетов она использует личный самолет. Хотя принц Гарри уверял, что в 99% случаев он и его семья пользуются коммерческими авиалиниями, ничем не отличаясь от простых жителей Англии.Герцог Сассекский пояснил, что они летают на частных самолетах только тогда, когда с ними сын.Все это делается для безопасности семьи, заявил принц Гарри в ответ на нападки СМИ.3 Дек 2018 в 8:22 PSTНесмотря на недовольство ее поведением в королевской семье, Маркл поддержали поклонники и предположили, что она не пришла к Моргану, так как ей было невообразимо скучно с ним. Некоторые предложили телеведущему выпить побольше лекарств.Ранее 38-летняя Меган дала интервью в рамках документального фильма ITV "Гарри и Меган: африканское путешествие", где эмоционально рассказала, что королевская жизнь превратилась для нее в постоянную борьбу. Особенно после того, как она стала мамой.