Солистка группы А’Студио поделилась видеозаписью с вечеринки. Кети Топурия засняла танцы своей маленькой дочери.
Солистка группы "А’Студио" поделилась видеозаписью с вечеринки. Кети Топурия засняла танцы своей маленькой дочери.
В "Сторис" своего "Инстаграм" вокалистка опубликовала кадры
с детского праздника. Дискотека для малышей была приурочена к Хэллоуину: все
присутствующие были в костюмах.
Дочь Кети Топурии, четырехлетняя Оливия, наряжаться в
сказочного персонажа не стала. Девочка облачилась в стильное красное платье в
клетку и черные колготки. Голову ребенка венчал массивный ободок, украшенный
черными розами.
Маленьких гостей развлекали аниматоры. Оливия с
удовольствием танцевала вместе с ровесниками. Кети, которая снимала дочку на
камеру мобильного телефона, еле сдерживала смех. "О боже мой", – только и
произнесла Топурия.
Домой мама и дочка, судя по всему, вернулись очень поздно.
Утром следующего дня написала, что нуждается в чашке кофе, чтобы взбодриться.
5 Ноя 2019 в 4:21 PST
Отметим, что солистка группы "А’Студио" не в первый раз публикует
ролики с участием Оливии. Артистка уже показывала, как зажигательно танцует ее
дочь. Более того, по словам знаменитости у малышки есть музыкальный слух – она отлично
поет. не знает, пойдет ли дочь по ее стопам, но, если Оливия в
будущем решит сделать певческую карьеру, то сможет рассчитывать на поддержку
родителей.