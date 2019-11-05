Солистка группы А’Студио поделилась видеозаписью с вечеринки. Кети Топурия засняла танцы своей маленькой дочери.

Солистка группы "А’Студио" поделилась видеозаписью с вечеринки. Кети Топурия засняла танцы своей маленькой дочери.В "Сторис" своего "Инстаграм" вокалистка опубликовала кадрыс детского праздника. Дискотека для малышей была приурочена к Хэллоуину: всеприсутствующие были в костюмах.Дочь Кети Топурии, четырехлетняя Оливия, наряжаться всказочного персонажа не стала. Девочка облачилась в стильное красное платье вклетку и черные колготки. Голову ребенка венчал массивный ободок, украшенныйчерными розами.Маленьких гостей развлекали аниматоры. Оливия судовольствием танцевала вместе с ровесниками. Кети, которая снимала дочку накамеру мобильного телефона, еле сдерживала смех. "О боже мой", – только ипроизнесла Топурия.Домой мама и дочка, судя по всему, вернулись очень поздно.Утром следующего дня написала, что нуждается в чашке кофе, чтобы взбодриться.5 Ноя 2019 в 4:21 PSTОтметим, что солистка группы "А’Студио" не в первый раз публикуетролики с участием Оливии. Артистка уже показывала, как зажигательно танцует еедочь. Более того, по словам знаменитости у малышки есть музыкальный слух – она отличнопоет. не знает, пойдет ли дочь по ее стопам, но, если Оливия вбудущем решит сделать певческую карьеру, то сможет рассчитывать на поддержкуродителей.