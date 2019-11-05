Журналистка Джин Кэролл, обвинившая президента США Дональда Трампа в сексуальных домогательствах, подала на политика в суд из-за понесенного ее репутацией ущерба. Секс-скандал с главой Белого дома разгорается на фоне попыток демократов объявить ему импичмент.

Журналистка Джин Кэролл, обвинившая президента США Дональда Трампа в сексуальных домогательствах, подала на политика в суд из-за понесенного ее репутацией ущерба. Секс-скандал с главой Белого дома разгорается на фоне попыток демократов объявить ему импичмент.Во время предвыборной гонки в США в 2016 году оппоненты Дональда Трампа из Демократической партии пытались отвратить от него избирателей многочисленными секс-скандалами. В многочисленных статьях политик выставлялся как распущенный человек, пользовавшийся своим положением влиятельного бизнесмена для домогательств. Ни одного доказательства по всем этим обвинениям до сих пор не было предоставлено.Примечательно, что поток обвинений не стих и после победы Дональда Трампа на выборах. А с приближением новой предвыборной гонки – проголосовать за нового главу Белого дома американцам предстоит 3 ноября 2020 года – он только возрос. В частности, в домогательствах президента США обвиняла журналистка Джин Кэролл. Также она подала на политика в суд из-за своей пострадавшей репутации.Вещественных доказательств у пострадавшей не осталось. О свидетелях также ничего не известно. Ситуацию могли бы прояснить записи с камер наблюдения, установленных в магазине, в примерочной которого, по ее словам, все и произошло. Однако и этих видеоматериалов не сохранилось. Подобное отношение к архивам легко объяснимо – сам инцидент, по словам Джин Кэролл, произошел еще 20 лет назад, передает .Обвинение полагает, что шансы на установление истины все же есть. Для этого, уверены в прокуратуре, необходимо получить доступ к налоговым декларациям Дональда Трампа. Этого они и пытаются добиться.Материал дополняется.