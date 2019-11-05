Главный тренер немецкого клуба РБ Лейпциг Юлиан Нагельсман в преддверии поединка четвертого тура Лиги чемпионов против российского Зенита признался, что его подопечные не в состоянии забивать большое количество голов в каждой встрече.

Главный тренер немецкого клуба "РБ Лейпциг" Юлиан Нагельсман в преддверии поединка четвертого тура Лиги чемпионов против российского "Зенита" признался, что его подопечные не в состоянии забивать большое количество голов в каждой встрече."В последних играх ребята обрели уверенность, хотя раньше нам не хватало каких-то мелочей, — цитирует немецкого специалиста Спорт24.Ru. – Но нельзя побеждать в каждом матче, забивая по шесть или восемь голов. 1:0 тоже достаточно".Напомним, что накануне "РБ Лейпциг" одержал крупную победу в чемпионате Германии, разгромив "Майнц" со счетом 8:0. А до этого матча "быки" нанесли разгромное поражение "Вольфсбургу" в Кубке Германии (6:1).Матч "Зенит" – "РБ Лейпциг" состоится пятого ноября в Санкт-Петербурге на стадионе "Газпром-Арена". Начало встречи – в 20:55 по московскому времени.