Туапсинских пенсионеров обманывала сотрудница пенсионного фонда. Как сообщает ГТРК Кубань, мошеннические действия продолжались с сентября 2013 года.

Туапсинских пенсионеров обманывала сотрудница пенсионного фонда. Как сообщает ГТРК "Кубань", мошеннические действия продолжались с сентября 2013 года.Как выяснило следствие, жительница Туапсе разработала схему, по которой она регулярно списывала средства со счетов пенсионеров. При этом по документам суммы стабильно поступали клиентам фонда. Переведенные мошенницей деньги перечислялись ее дочери на личный счет. В общей сложности сумма ущерба составила более 1,8 миллионов рублей, сообщили в прокуратуре края.Обвинительное заключение уже утверждено заместителем Туапсинского межрайонного прокурора. Теперь его рассмотрением будет заниматься Туапсинский городской суд. За мошенничество в особо крупном размере женщине грозит до десяти лет лишения свободы, возможно, с дополнительным штрафом до миллиона рублей.