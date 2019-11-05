Новым спикером британского парламента стал 62-летний сэр Линдси Хойл, который раньше был заместителем спикера. Его предшественник, Джон Беркоу, занимал это кресло на протяжении десяти лет.

Новым спикером британского парламента стал сэр Линдси Хойл, который раньше был заместителем спикера. Его предшественник, Джон Беркоу, занимал это кресло на протяжении десяти лет.62-летний Хойл был наиболее вероятным преемником, несмотря на то, что в борьбе за должность принимали участие семь человек. На посту спикера в нынешнем составе парламента Хойл пробудет всего два дня. Уже завтра его распустят в преддверии всеобщих выборов, которые пройдут 12 декабря, напоминает "Россия 24".А пока британская пресса посвящает время обсуждению домашних питомцев нового спикера. Помимо двух собак, двух котов и черепахи, у Хойла живет попугай, которого символично зовут Борис. Птица приучена произносить знаменитую фразу, которая регулярно звучит на заседаниях Палаты общин — "К порядку, к порядку!".Британский парламент уже долгое время не может согласовать дату и условия выхода из Евросоюза. Ранее планировалось, что Великобритания выйдет из ЕС 29 марта 2019 года — через два года после подачи письменного уведомления. Однако депутаты Палаты общин трижды отклонили проект соглашения об условиях Brexit.В конце октября глава Евросовета Дональд Туск заявил, что члены ЕС одобрили запрос Великобритании на третью отсрочку даты Brexit на три месяца — до 31 января 2020 года.