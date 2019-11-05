Певец Николай Басков известен на весь мир своим уникальным голосом. Изо дня в день он все больше развивает его возможности. Теперь у артиста появилось еще одно увлечение помимо пения, которое доставляет ему колоссальное удовольствие.

Певец Николай Басков известен на весь мир своим уникальным голосом. Изо дня в день он все больше развивает его возможности. Теперь у артиста появилось еще одно увлечение помимо пения, которое доставляет ему колоссальное удовольствие.Исполнитель опубликовал на своей странице в Инстграме новый коллаж из четырех фотографий. На них он запечатлен на теннисном корте во время игры. На Баскове короткие шорты голубого цвета, белая футболка и кепка в цвет."Всем прекрасных выходных💥🔥💥", – подписал пост певец.Поклонники поддержали новое хобби артиста. "Вы молодец!) В здоровом теле здоровый дух!) 👏👍", "Отличный способ снять рабочий стресс. Так держать!", "Активный отдых полезен и радостен", "Вот это по-мужски🔥", "Здорово!", – высказывались преданные фанаты.2 Ноя 2019 в 12:31 PDT"Мальчик дорос до большого тенниса?", – язвительно поинтересовался фолловер.Многие также отметили, что Басков находится в прекрасной физической форме и очень молодо выглядит. "Ух ты, как классно выглядите!", "Ты шикарен🔥", "Какой вы спортивный!", "Если бы ни лицо, не узнала бы)) Таким ровным и безволосым ногам позавидует любая девушка", "Какой хороший мальчик в шортиках😍", "Стройняшка❤️", – восхищались пользователи Сети..