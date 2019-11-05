Алла Пугачева не станет выступать в новогоднюю ночь. Стало известно, что она отказалась выступать на праздничных мероприятиях даже за астрономический гонорар.

Алла Пугачева не станет выступать в новогоднюю ночь. Стало известно, что она отказалась выступать на праздничных мероприятиях даже за астрономический гонорар.Совсем скоро наступит праздничная пора, и многие начинают задумываться – кого бы пригласить на рабочую вечеринку, чтобы торжество точно удалось? Журналисты сравнили расценки на выступления российских знаменитостей и пришли к выводу, что самыми дорогими из них оказались Примадонна и Сергей Шнуров.Как стало известно, 45 минут с финалисткой популярного вокального телешоу "Голос" Наргиз Закировой будет стоить почти два миллиона рублей. У певицы Полины Гагариной он несколько выше – три с половиной миллиона рублей. Стоит отметить, что такую же сумму за свои певческие данные берет и Дмитрий Билан.Светлана Лобода исполнит свои песни на новогодней вечеринке за почти пять миллионов рублей. Впрочем, эта сравнительно невысокая оплата действительна только в России. Выступить для зарубежных поклонников она только за более высокий гонорар, размер которого неизвестен.Стоит отметить, что стоимость выступления Григория Лепса гораздо выше. Он готов порадовать поклонников своими композициями только за семь миллионов рублей и больше. Тем не менее, как телеканал "Царьград", до Аллы Пугачевой ему далеко.Примадонна согласна выступить за сумму не менее 21 миллиона рублей, и то не в сам Новый год. В праздничную ночь она отказывается исполнять свои песни категорически. При этом, стоит заметить, что группа "Ленинград" готова порадовать россиян за такой же прайс во время всенародного торжества. В остальное время сумма оплаты снижается до семи миллионов рублей.