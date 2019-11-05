В Кемеровской области суд арестовал второго подозреваемого по делу об убийстве бывшего мэра Киселевска. Ранее в рамках следствия были задержаны двое мужчин, это несудимые жители города Белово 35 и 49 лет. Один из них был арестован в понедельник. Приоритетной версией преступления остается разбойное нападение.

В Кемеровской области суд арестовал второго подозреваемого по делу об убийстве бывшего мэра Киселевска. Ранее в рамках следствия были задержаны двое мужчин, это несудимые жители города Белово 35 и 49 лет. Один из них был арестован в понедельник. Приоритетной версией преступления остается разбойное нападение.Если бы бывший мэр Киселевска не попытался защитить себя и семью, то, возможно, нападавшим удалось в прямом смысле замазать следы преступления. Но Сергей Лаврентьева после того, как жена увидела во дворе свет фонариков и силуэты посторонних, вышел с ружьем и открыл огонь. Один из преступников погиб. Именно его опознание и оставленные следы ДНК другого подельника помогли выйти на след всей группы."Сотрудниками уголовного розыска было установлено местонахождение подозреваемых, после чего они были задержаны. Ими оказались ранее несудимые жители города Белово 35 и 49 лет. По предварительным данным, преступление было совершено ими из корыстных побуждений в целях хищения денежных средств и драгоценностей", — сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.Как считают следователи, к преступлению злоумышленники явно готовились. И, скорее всего, знали о наличии дорогостоящего имущества в доме бывшего мэра. С собой взяли не только боеприпасы, оружие, но даже баллончик для отпугивания собак. Двое должны были совершить разбойное нападение, а третий – водитель — ожидал примерно в километре от места происшествия."В ходе осмотра места преступления обнаружены предметы, свидетельствующие о тщательной подготовке подозреваемых к разбойному нападению, а также боеприпасы, — сообщила старший помощник руководителя Управления по взаимодействию со СМИ СУ СК РФ по Кемеровской области Надежда Ананьева. — На части предметов обнаружены биологические следы, позволившие получить доказательства причастности к преступлению троих лиц, один из которых был застрелен".Убийство не связано с деятельностью Лаврентьева на посту мэра города. Об этом заявил губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев. Расследование этого дела власти держат на контроле.Не исключено, что преступники могли действовать по наводке. В том самом погибшем на месте преступления многие жители сразу опознали хорошо известного в Кемеровской области мастера спорта по вольной борьбе и владельца частного охранного предприятия. Его соучастники уже задержаны и арестованы. В ближайшее время им будет предъявлено обвинение.