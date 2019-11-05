История отмщения началась с испачканного фекалиями пола в одной из палат больницы города Миасса Челябинской области. Виноватой в беспорядке оказалась голая пациентка. Соседка ..

История отмщения началась с испачканного фекалиями пола в одной из палат больницы города Миасса Челябинской области. Виноватой в беспорядке оказалась голая пациентка.Соседка пожаловалась уборщице на тяжесть пребывания с ней в одном помещении. Сотрудница лечебного учреждения протерла пол и этой же тряпкой – лицо несчастной, передает .Во время экзекуции пациентка просила уборщицу не бить ее. Руководство больницы пока не отреагировало на случившееся.