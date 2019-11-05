История отмщения началась с того, что уборщице в больнице Миасса в Челябинской области очень не понравился испачканный фекалиями пол в одной из палат. Виноватой в беспорядке оказалась голая ..

История отмщения началась с того, что уборщице в больнице Миасса в Челябинской области очень не понравился испачканный фекалиями пол в одной из палат. Виноватой в беспорядке оказалась голая пациентка, находившаяся в том же помещении.В то же время соседка пациентки пожаловалась уборщице, что ей тяжело быть в одной палате вместе с больной на кровати.Женщина, протерла пол тряпкой, а потом этой же ветошью умыла лицо несчастной, передает .Во время экзекуции пациентка очень просила уборщицу не бить ее.В больнице Миасса пока никак не отреагировали на инцидент.