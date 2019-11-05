Талантливый спортсмен и семьянин Евгений Плющенко никогда не жил скучно. Однако впереди знаменитость ждет череда судьбоносных событий, считает эксперт.
Талантливый спортсмен и семьянин Евгений Плющенко никогда не жил скучно. Однако впереди знаменитость ждет череда судьбоносных событий, считает эксперт.
"В ноябре Плющенко проведет в
воспоминаниях. Все будет зациклено на прошлом. В этот момент к нему вернется
осознание того, что где-то и в чем-то он поступил не так, а где-то покажется,
что сделал даже более, чем от него ждали. В ноябре его также ждет встреча с
кем-то из прошлой жизни. Скорее всего это друг, а может и бывшая любимая
девушка", – рассказала "Дни.ру" .
Декабрь – месяц документации. Тут
есть и новые контракты, и какие-то перспективные предложения по работе за
рубежом, возможно постановка новых шоу. Он будет обдумывать их очень тщательно.
"Так же по картам выпадает предложение о какой-то выгодной покупке недвижимости.
Кстати, это предложение его очень заинтересует, но я почему-то не вижу, что это
как-то будет обсуждаться им с женой", – сказала таролог.
Несмотря на то, что январь
считается спокойным месяцем, у Плющенко будет все с точностью до наоборот. Его буквально
захлестнет финансовый успех и деньги потекут рекой. Тут и старые выплаты по
каким-то контрактам, и новые перспективные проекты. В феврале Плющенко ждет
максимальное количество встреч и бесконечное общение с людьми. Ему придется
мобилизовать все свои силы для коммуникаций. Фигурист будет вести постоянные
переговоры и деловые встречи. Домой он будет приходить как выжатый лимон, и тут,
самое главное, чтобы домочадцы понимали, что его нежелание общаться связано лишь
с усталостью.
15 Янв 2019 в 10:57 PST
"В марте у Плющенко появится
новая пассия, – уверена Копнева.– Будет какое-то мимолетное увлечение, страсть
вспыхнет и потом угаснет быстро, без последствий. Но это положит начало его будущим
романам. На одном из мероприятий он познакомится с женщиной, в которую
влюбится. Начнутся душевные страдания, так как ему сложно будет усидеть на двух
стульях сразу. Но яркие эмоции ему обеспечены. Май он проведет в ссорах,
разборках. Его ждут сплетни, разговоры за спиной и постоянный стресс. Позже он
примет решение и все же останется в семье. Это произойдет потому, что вся
общественность начнет обсуждать его, со стороны Рудковской комментарии будут
минимальными. Яна сделает так, что все будут жалеть ее, а она, как верная жена,
просто будет сидеть и ждать финала этого романа".
В июне Плющенко вернется в семью,
страсти поутихнут. А отношения Евгения и Яны лишь укрепятся. Их ждут семейные
заботы, путешествия, какие-то совместные романтические вечера. "К сентябрю
спокойствие снова будет нарушено. Опять начнутся романы и любовные похождения,
– предсказала ясновидящая. – Евгений будет метаться то туда, то сюда. Измотав
себя окончательно, Плющенко придется вернуться к анализу года прошедшего. От
чего ушли, туда и придем. В октябре, как показывают мне карты, он уедет на
месяц и по возвращению погрузится с головой в работу, отдохнувший и
безразличный ко всему".