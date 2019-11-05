Талантливый спортсмен и семьянин Евгений Плющенко никогда не жил скучно. Однако впереди знаменитость ждет череда судьбоносных событий, считает эксперт.

Талантливый спортсмен и семьянин Евгений Плющенко никогда не жил скучно. Однако впереди знаменитость ждет череда судьбоносных событий, считает эксперт."В ноябре Плющенко проведет ввоспоминаниях. Все будет зациклено на прошлом. В этот момент к нему вернетсяосознание того, что где-то и в чем-то он поступил не так, а где-то покажется,что сделал даже более, чем от него ждали. В ноябре его также ждет встреча скем-то из прошлой жизни. Скорее всего это друг, а может и бывшая любимаядевушка", – рассказала "Дни.ру" .Декабрь – месяц документации. Тутесть и новые контракты, и какие-то перспективные предложения по работе зарубежом, возможно постановка новых шоу. Он будет обдумывать их очень тщательно."Так же по картам выпадает предложение о какой-то выгодной покупке недвижимости.Кстати, это предложение его очень заинтересует, но я почему-то не вижу, что этокак-то будет обсуждаться им с женой", – сказала таролог.Несмотря на то, что январьсчитается спокойным месяцем, у Плющенко будет все с точностью до наоборот. Его буквальнозахлестнет финансовый успех и деньги потекут рекой. Тут и старые выплаты покаким-то контрактам, и новые перспективные проекты. В феврале Плющенко ждетмаксимальное количество встреч и бесконечное общение с людьми. Ему придетсямобилизовать все свои силы для коммуникаций. Фигурист будет вести постоянныепереговоры и деловые встречи. Домой он будет приходить как выжатый лимон, и тут,самое главное, чтобы домочадцы понимали, что его нежелание общаться связано лишьс усталостью.15 Янв 2019 в 10:57 PST"В марте у Плющенко появитсяновая пассия, – уверена Копнева.– Будет какое-то мимолетное увлечение, страстьвспыхнет и потом угаснет быстро, без последствий. Но это положит начало его будущимроманам. На одном из мероприятий он познакомится с женщиной, в которуювлюбится. Начнутся душевные страдания, так как ему сложно будет усидеть на двухстульях сразу. Но яркие эмоции ему обеспечены. Май он проведет в ссорах,разборках. Его ждут сплетни, разговоры за спиной и постоянный стресс. Позже онпримет решение и все же останется в семье. Это произойдет потому, что всяобщественность начнет обсуждать его, со стороны Рудковской комментарии будутминимальными. Яна сделает так, что все будут жалеть ее, а она, как верная жена,просто будет сидеть и ждать финала этого романа".В июне Плющенко вернется в семью,страсти поутихнут. А отношения Евгения и Яны лишь укрепятся. Их ждут семейныезаботы, путешествия, какие-то совместные романтические вечера. "К сентябрюспокойствие снова будет нарушено. Опять начнутся романы и любовные похождения,– предсказала ясновидящая. – Евгений будет метаться то туда, то сюда. Измотавсебя окончательно, Плющенко придется вернуться к анализу года прошедшего. Отчего ушли, туда и придем. В октябре, как показывают мне карты, он уедет намесяц и по возвращению погрузится с головой в работу, отдохнувший ибезразличный ко всему".