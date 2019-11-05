Победитель Олимпийских игр 1996 года в командном турнире гимнастов Дмитрий Василенко умер на 44-м году жизни. Последние 11 лет бывший спортсмен боролся с тяжелым недугом – ему был диагностирован боковой амиотрофический склероз, из-за чего гимнаста полностью парализовало.

Победитель Олимпийских игр 1996 года в командном турнире гимнастов Дмитрий Василенко умер на 44-м году жизни. Последние 11 лет бывший спортсмен боролся с тяжелым недугом – ему был диагностирован боковой амиотрофический склероз, из-за чего гимнаста полностью парализовало.Василенко был одним из лучших многоборцев в составе сборной России одного из первых созывов. Кроме золота Олимпиады он побеждал вместе с национальной командой на чемпионате Европы и Играх Доброй воли-1994, был призером чемпионатов мира и континента, а в первенствах страны выигрывал серебро и бронзу в абсолютном первенстве, а также многочисленные медали в отдельных упражнениях.