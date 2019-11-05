Умер советский, российский актер театра и ТВ Петр Смидович. Уточняется, что артист не смог справиться с болезнью. Очень горько, очень больно, очень тяжело, – говорится в размещенном ..

Умер советский, российский актер театра и ТВ Петр Смидович. Уточняется, что артист не смог справиться с болезнью."Очень горько, очень больно, очень тяжело", – говорится в размещенном на сайте театра Et Cetera некрологе. Стоит отметить, что в числе экранных работ Смидовича – фильмы и сериалы "451 градус по Фаренгейту", "Исаев", "Закон и прядок", "Сыщики", "МУР есть МУР".