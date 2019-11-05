Экс-директор Макдольдс Стив Истербрук, лишившийся работы из-за служебного романа, получит выплату в размере шести своих зарплат после своего скандального увольнения, передает ..

Экс-директор Макдольдс Стив Истербрук, лишившийся работы из-за служебного романа, получит выплату в размере шести своих зарплат после своего скандального увольнения, передает телеканалПо некоторым данным, он зарабатывал 1,35 миллиона долларов в месяц. Пришедшему на его место 51-летнему Крису Кемпински будут платить чуть меньше – 1,25 миллиона долларов каждый месяц. К слову, после увольнения Истербрука работы в компании лишился и вице-президент отдела кадров Дэвид Фэйрхерс.