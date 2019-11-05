Экс-директор McDonald’s Стив Истербрук, потерявший работу из-за служебного романа, получит выплату в размере шести своих зарплат после скандального увольнения, передает телеканал По некоторым ..

Экс-директорMcDonald’sСтив Истербрук, потерявший работу из-за служебного романа, получит выплату в размере шести своих зарплат после скандального увольнения, передает телеканал По некоторым данным, он зарабатывал 1,35 миллиона долларов в месяц.Пришедшему на его место 51-летнему Крису Кемпински будут платить чуть меньше – 1,25 миллиона долларов. К слову, после увольнения Стива Истербрука места в компании лишился и вице-президент отдела кадров Дэвид Фэйрхерс.