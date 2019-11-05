Целого и невредимого его передали хозяйке

31 октября, в Александрове, пожарные потушили пожар в дачном доме и спасли оттуда кота. Питомца передали в руки хозяйки, сейчас его жизни ничего не угрожает, сообщают в МЧС России по Владимирской области.Пожар вспыхнул днём в дачном доме в СНТ «Берёзка». К моменту приезда спасателей, горели, чердак, лестница и практически вся внутренняя часть дома. Зайдя туда, пожарные услышали кошачье мяуканье и бросились спасать питомца. Кота эвакуировали и передали в руки любящей хозяйке. Домашний любимец не пострадал.Общая площадь пожара составила 15 кв.м. В ближайшее время полиция выяснит причины возгорания.