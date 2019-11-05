Мужчина, используя служебное положение, производил выплату денежных средств в счет заработной платы заявительницы, которая ранее была уволена...

Сотрудники Отдела уголовного розыска ОМВД России по Басманному району задержали мужчину, подозреваемого в мошенничестве.В полицию поступило заявление от 42-летней москвички. Потерпевшая рассказала, что в соответствующем учреждении ей было отказано выплатах по льготе, так как ей объяснили, что по документам она получает зарплату. Как сообщила женщина, она уже давно не работает.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска на улице Казакова задержали подозреваемого – 63-летнего жителя столицы, являвшегося представителем руководящего состава заведения, в котором ранее работала потерпевшая. В ходе проверки было установлено, что мужчина, используя служебное положение, производил выплату денежных средств в счет заработной платы заявительницы, которая ранее была уволена.Следствием ОМВД России по Басманному району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ «Мошенничество». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.В настоящее время сотрудники полиции устанавливают причастность задержанного мужчины к аналогичным эпизодам противоправной деятельности.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60