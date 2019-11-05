Жители одного из жилых комплексов Красноярска вышли на митинг – они протестуют против застройки района.

Обитатели ЖК говорят, что на стадии продажи квартир покупателям обещали разбить прямо под их окнами яблоневый сад, да и сам комплекс носит говорящее название - "Яблони". Однако за прошедшие несколько лет, в течение которых все квартиры реализовали, планы на небольшой пятачок изменились: вместо сада было решено построить новые дома, пишет "Комсомольская правда".Жители Покровки – так называется район - жалуются на недостаточную социальную инфраструктуру: школы переполнены, припарковаться сложно, нет зелени и мест для прогулок.В итоге возмущенные горожане вышли на митинг и развернули 20-метровый плакат с надписью "Покровка – не резиновая".