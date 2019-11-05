В отношении одной из московских клиник возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Причиной стала смерть подростка, которой предшествовало медицинское вмешательство.

В отношении одной из московских клиник возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Причиной стала смерть подростка, которой предшествовало медицинское вмешательство.Как сообщает Следственный комитет по Москве, в августе 2019 года в клинике несовершеннолетнему удалили зуб. Через несколько дней подростка снова показали врачам того же учреждения, поскольку у мальчика возникли осложнения. Спустя месяц у пострадавшего открылось сильное кровотечение, ребенок был госпитализирован. Вмешательство врачей не помогло спасти жизнь подростку, он скончался.В настоящее время по факту случившегося возбуждено уголовное дело. Проводится комплекс необходимых следственных действий, которые помогут установить все обстоятельства несчастного случая. Назначена судебно-медицинская экспертиза.Это уже не первый подобный случай, зафиксированный в текущем году. В марте в Москве умер подросток, который также посетил стоматолога.