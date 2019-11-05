Удастся ли сохранить новый парк в целости и сохранности? Очередной случай вандализма произошел в парке 50-летия Советской власти.

Удастся ли сохранить новый парк в целости и сохранности? Очередной случай вандализма произошел в парке 50-летия Советской власти. На детской площадке компания детей выбила все стекла на капсуле. Сообщает . Гневные посты публикуют неравнодушные муромляне в социальных сетях. Горожане справедливо требуют, чтобы на вопиющий случай обратили внимание полицейские.Напомним, 28 сентября на этой же площадке . Отношения выясняли взрослый мужчина и группа подростков. Видео вызвало большой резонанс. Не так давно ночью, молодой человек в парке , гортензий и подвернувшийся под руку куст можжевельника. Общая сумма награбленного - 43 тыс. рублей. Правда похититель не учел, что в парке установлено видеонаблюдение. В середине сентября неизвестные, которые все выходные коммунальщики устанавливали на новой аллее городского парка. Правонарушители до сих пор не найдены.