В Петрозаводске возбудили уголовное дело в отношении 30-летнего сотрудника ЧОП. Мужчину обвиняют в причинении тяжкого вреда здоровью покупателя. По данным , фигурант до полусмерти избил ..

В Петрозаводске возбудили уголовное дело в отношении 30-летнего сотрудника ЧОП. Мужчину обвиняют в причинении тяжкого вреда здоровью покупателя.По данным , фигурант до полусмерти избил подозреваемого в краже бутылки водки. В результате здоровью задержанного за мелкую кражу был причинен тяжкий вред. Уголовное дело передано в суд.