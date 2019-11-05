В Петрозаводске возбудили уголовное дело в отношении 30-летнего сотрудника ЧОП. Мужчину обвиняют в причинении тяжкого вреда здоровью покупателя.
По данным , фигурант до полусмерти избил ..
В Петрозаводске возбудили уголовное дело в отношении 30-летнего сотрудника ЧОП. Мужчину обвиняют в причинении тяжкого вреда здоровью покупателя.
По данным , фигурант до полусмерти избил подозреваемого в краже бутылки водки. В результате здоровью задержанного за мелкую кражу был причинен тяжкий вред. Уголовное дело передано в суд.