В Приморском дельфинарии пришло время для ремонта. Как сообщает пресс-служба заведения Вестям: Приморье, с 11 ноября выступлений млекопитающих не будет.

В Приморском дельфинарии пришло время для ремонта. Как сообщает пресс-служба заведения "Вестям: Приморье", с 11 ноября выступлений млекопитающих не будет.Ремонтные работы необходимы, чтобы у обитающих в дельфинарии животных не возникало проблем со здоровьем, рассказал руководитель дельфинария Игорь Костычев. Регулярно нужно менять воду, обновлять покрытия. Причем на жизни млекопитающих ремонт практически не скажется. Между бассейнами устроены шлюзовые камеры, так что "комнаты" белух и дельфинов могут функционировать независимо друг от друга. На некоторое время закроется одно из помещений.В остальном жизнь морских млекопитающих не изменится. В распорядке дня — ежедневные тренировки, только пока без зрителей. Вновь увидеть любимых питомцев можно будет во второй половине декабря — выступления возобновятся после 16 декабря. Все другие экспозиции работают как обычно, напомнили в пресс-службе океанариума.