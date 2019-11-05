Минфин готов вернуть россиянам часть денег, потраченных ими на услуги фитнес-клубов.

Минфин готов вернуть россиянам часть денег, потраченных ими на услуги фитнес-клубов.В министерстве уже разработан соответствующий законопроект, который отправлен на согласование в правительство. Как сообщают "Известия", схема возврата средств будет аналогична той, что сегодня уже действует в отношении трат на приобретение жилья. Возместить из бюджета можно будет часть уплаченного Налога на доходы физических лиц (НДФЛ).Компенсировать, начиная с лета будущего года, можно будет 13 процентов от суммы, потраченной на фитнес-услуги, но не более, чем 15 тысяч 600 рублей, отмечают в ведомстве. При этом статья затрат должна быть непосредственно связана с улучшением физического здоровья гражданина. Затраты на покупку билетов на спортивные мероприятия, или даже приобретение инвентаря, компенсации не подлежат.Инициатива финансовых властей направлена на стимулирование людей к занятиям физкультурой и на поддержание здорового образа жизни.До конца текущего года законопроект должен поступить в Госдуму, где, вероятнее всего, ему будет оказана поддержка.