Злоумышленник проникал в подъезды домов и похищал оттуда оставленные владельцами велосипеды, которые затем сбывал...

Сотрудники Отдела уголовного розыска ОМВД России по Таганскому району задержали 46-летнего приезжего мужчину, подозреваемого в серии краж велосипедов.В полицию с заявлением обратился 47-летний москвич. Мужчина сообщил, что из приквартирного холла в подъезде одного из домов на Новорогожской улице неизвестный похитил принадлежащий ему велосипед.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска вычислили по городским уличным камерам маршрут передвижения подозреваемого и на Таганской улице задержали его.Сотрудники полиции установили причастность задержанного мужчины как минимум еще к шести аналогичным эпизодам противоправной деятельности. Злоумышленник проникал в подъезды домов и похищал оттуда оставленные владельцами велосипеды, которые затем сбывал, а вырученными деньгами распоряжался по своему усмотрению.Следствием ОМВД России по Таганскому району возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60